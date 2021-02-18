İngiltere'de aşılananların sayısı 16 milyonu aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 57 Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece sayı 4 milyon 83 bin 242'ye çıktı. Son 24 saatte 454 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 119 bin 387'ye yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı, bunlardan 573 bin 724'üne ikinci doz aşı uygulandı. Ülkede 20 bin 156 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 614'ü ise yoğun bakımda bulunuyor. AA

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