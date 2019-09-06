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İngiltere'de muhalefet erken seçime hayır diyecek

06 Eylül 2019, Cuma 17:09
Muhalefet, Başbakan Boris Johnson tarafından sunulan ve pazartesi oylanacak erken seçim teklifini desteklemeyecek.

İngiltere'de muhalefet partileri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından sunulan erken genel seçim talebini desteklemeyeceklerini bildirdi.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve sosyal demokrat Galler Partisi Plaid Cymru tarafından yapılan ortak açıklamada, Başbakan Johnson'ın sunduğu erken seçim teklifine ilişkin pazartesi yeniden yapılacak oylamada karşı yada çekimser oy verecekleri belirtildi.

Açıklamada, ekimde yapılacak AB Zirvesi'nden önce herhangi bir erken seçim teklifine onay verilmeyeceği vurgulandı.

SNP Milletvekili Ian Blackford ise İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmayacağından emin olmak istediklerini söyledi.

Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg, hükümetin daha önce yapılan oylamada gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini pazartesi günü yeniden parlamentoya sunacağını açıklamıştı.

Hükümetin çarşamba günü parlamentoda oylanan teklifi, 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngörüyordu.

Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, teklif 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu almış ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişememişti.

Muhalefet partileri ise, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.

AA

Etiketler: İngiltere, muhalefet, Brexit, AB
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