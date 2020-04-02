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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İngiltere'de ölenlerin sayısı 3000'e yaklaştı

02 Nisan 2020, Perşembe 17:42
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 569 kişi daha öldü. Böylece ölenlerin sayısı 2 bin 921'e çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 243 artışla 33 bin 718 oldu.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kovid-19 kurbanı sağlık çalışanları 

Salgının yayılmasıyla İngiltere'de de doktor ölümleri devam ediyor. Son olarak Nijerya doğumlu Alfa Sa'adu, virüsle 2 hafta süren mücadeleyi kaybetti. 68 yaşında ölen Sa'adu'nun 40 yıl İngiltere'de hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldığı ancak bir hastanede yarı zamanlı çalıştığı kaydedildi. 

Daha önce de Müslüman doktorlar Amged El-Hawrani (55), Habib Zaidi (76) ile Adil El Tayar (63) Kovid-19 nedeniyle ölmüştü. 

"İşler daha da kötüleşecek"

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

AA

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