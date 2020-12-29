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İngiltere'de son 24 saatte 41 bin vaka gözlemlendi

29 Aralık 2020, Salı 15:30
Kovid-19'un daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 385 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 329 bin 730'a yükseldi.

Bir günde 507 bin 384 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 49 milyon 434 bin 314 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 21 bin 286 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan türü görülmüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açmış, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'unun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

Ülkede "Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü" daha tespit edilmişti

İngiltere'de Güney Afrika'dan gelen 2 kişide Kovid-19'un daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiği bildirilmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni türün, daha da bulaşıcı olduğunu ve bunun İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğradığını açıklamıştı.

AA

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