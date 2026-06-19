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19 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

İsrail insanlığın düşmanı

19 Haziran 2026, Cuma 09:46
İsrail’in eylemlerinin yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın haklarını ihlal ettiğini belirten Prof. Dr. Berdal Aral, “İsrail, insanlığın düşmanı haline gelmiştir.” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlenen “Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat” başlıklı uluslararası gençlik zirvesinde Filistin konuşuldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdal Aral, İsrail’in eylemlerinin yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın haklarını ihlâl ettiğini belirterek, “İsrail, insanlığın düşmanı haline gelmiştir.” dedi.

İŞGALCİNİN “MEŞRU MÜDAFAA” HAKKI YOKTUR

Filistinlilerin uluslararası hukuk açısından işgal altında bulunduğunu vurgulayan Aral, “Eğer işgalci bir devletseniz, belirli bir bölgeyi işgal ediyorsanız, meşru müdafaa hakkınız yoktur. (Filistinliler) Batı Şeria’da da işgal altındalar ve elbette, işgal altındaki insanların meşru müdafaa hakkı vardır.” değerlendirmesini yaptı.

ORTAK HAFIZA YOK EDİLİYOR

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını “soykırım” olarak nitelendiren Aral, İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamalarının yalnızca öldürmelerle sınırlı olmadığının altını çizerek, “Bu, Filistin halkının ortak hafızasını yok etme niyetidir.” dedi. 

KURULUŞU PROBLEMLİ

Aral, İsrail’in kuruluş sürecinin uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğunu belirterek, 1947 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 181 sayılı taksim kararının ciddi hukukî sıkıntılar barındırdığını dile getirdi. İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğini de vurgulayan Aral, “İsrail, dokunulmaz olmadığını, cezalandırılabileceğini ve çok ileri gitmemesi gerektiğini anlamalıdır.” dedi. 

AA

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