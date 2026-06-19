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20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Trafik cezaları 100 milyara yaklaştı

19 Haziran 2026, Cuma 21:55
İktidar, bütçe açığını kapatmanın yolunu vergi ve cezalarda gaza basmakta buldu.

Geçim sıkıntısıyla mücadele eden milyonlarca vatandaş, bir de yüksek trafik cezalarını ödemek zorunda kalıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mayıs ayı istatistiklerine göre, 5 ayda kesilen trafik cezası 93 milyar 129 milyon TL oldu. Aylara göre kesilen trafik cezası tutarları; Ocakta 49 milyar 352 milyon TL, Şubatta 6 milyar 534 milyon TL, Martta 10 milyar 191 milyon TL, nisanda 12 milyar 408 milyon TL ve Mayısta 14 milyar 642 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Trafik cezalarından 5 ayda tahsil edilen ceza tutarı ise 33 milyar 906 milyon TL oldu. Nefes’in haberine göre, kesilen trafik cezalarının yüzde 36.4’ü tahsil edilebildi. 

Haber Merkezi

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