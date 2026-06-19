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19 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ulaşım binasına saldırdı

19 Haziran 2026, Cuma 10:09
Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ulaşım binasının, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda zarar gördüğü bildirildi.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, santraldeki ulaşım birimine yönelik en az 14 İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılardan birinin ulaşım binasındaki garaj bölümünde yangına yol açtığı, garaj ile bakım alanındaki binalarda da hasar oluştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, devam eden saldırı tehdidi ve incelemelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediği ifade edildi.

Saldırılarda ölen veya yaralanan bulunmadığı belirtilen açıklamada, santral personelinin tesisin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sürdürmek için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

AA

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