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21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İngiltere: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacağız

21 Mayıs 2025, Çarşamba 14:15
İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Steve Reed, İngiltere hükümetinin İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak ve insani yardımların Gazze'ye girişini sağlamak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Reed, Sky News televizyonunun canlı yayınında İngiltere hükümetinin Gazze saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik tepkisi ve bazı İsrailli kişi ile gruplara yönelik yaptırım kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

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İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması ve yardım girişlerine izin vermesi yönünde İngiltere'den yapılan sert çağrıyı değerlendiren Reed, "Gazze'de neler yaşandığını hepimiz izledik. Durum artık tahammül edilemez seviyede. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti her şeyi daha kötüye götürüyor, iyiye değil." dedi.

İngiliz Bakan Reed, hemen ateşkes istediklerini belirterek, "İsrail'in tekrar başlattığı saldırılar sona ermeli. Sonrasında da Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde girmesi ve Gazze'nin uluslararası bir program çerçevesinde yeniden inşasının önemine vurgu yapan Reed, uzun vadeli barışın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğine dikkati çekti.

"Dünyada kimse şu an Gazze'de kaydedilen görüntüleri görmek istemiyor." diyen Reed, açlık riskinin kabul edilemez bir durum olduğuna işaret etti.

Reed, "Bu artık İsrail'in meşru müdafaasını aşmış durumda. Artık tolere edemeyeceğimiz bir saldırı." derken İngiltere'nin İsrail'in devam eden saldırılarını durdurmak, yaşanan insani krizi sona erdirmek ve İsrail'i müzakere masasına döndürmek için çalıştığını kaydetti.

"Netanyahu'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna cevap veren Reed, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararlarını hatırlattı.

Reed, "Spekülasyon yapmak istemem. Umarım bu yaptırımlar yeter. Neler olacağını göreceğiz. Ancak hükümetimiz, Netanyahu hükümeti ve İsrail'i yeniden başlattığı saldırıları durdurmaya ikna etmek, Gazze'ye yardım girişini sağlamak ve esirlerin serbest bırakılması için gereken her şeyi yapacak." değerlendirmesini yaptı.

 

AA

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