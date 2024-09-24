"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

İngiltere milletvekili: İsrail'e silah satan İngiltere bölgesel savaşın suç ortağı

24 Eylül 2024, Salı 11:56
İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, İngiltere'ye, İsrail'e silah satışını sürdürerek "bölgesel savaşa suç ortaklığı yapmak ve uluslararası hukuka yönelik ihlalleri derinleştirmek" eleştirisinde bulundu.

Sultana, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail hava saldırılarının Lübnan'da en az 182 kişinin ölümüne ve aralarında kadın, çocuk ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 700'den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Milletvekili Sultana, "Bu arada, İngiliz hükümeti İsrail'e silah satmaya devam ederek, İngiltere'nin bu bölgesel savaştaki suç ortaklığını ve uluslararası hukukun korkunç ihlallerini derinleştiriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin ihracat lisanslarını sonlandırmaması tepki çekiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen, İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışına yönelik verilen 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alacağını bildirmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'e kısmi silah ambargosunun yetersiz olduğu eleştirisinde bulunarak, silah tedarikinin tamamen durdurulması çağrısı yapmıştı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.

İsrail’in Lübnan’a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 24’ü çocuk, 39’u kadın 274’e, yaralananların sayısının ise 1024’e yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 408
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mahmut Avcı

    24.9.2024 12:30:54

    İngiltere neyin suç ortağı değil ki baş çıban bugüne değin insanlık namına bir kere olsun samimi güzel yaklaşımını görmediğim gudubet bir devlet.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İngiltere milletvekili: İsrail'e silah satan İngiltere bölgesel savaşın suç ortağı

Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

AZAL, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

Erken seçim isteyenler artıyor

Elektronik atıkla 1 milyar euro kayıp

Mülakatta skandallar bitmiyor

Suriye’de genel af ilan edildi

Yeni Gazzeler olmasın!

Avrupa’da yılda 250 bin çocuk kayboluyor

Mülakatlarda KPSS puanı esas alınmalı

Şehit Polis Şeyda Yılmaz, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Tutuklandı!

İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu

Sarayın günlük masrafı 21,5 milyon TL

Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

İki Uygur kadına daha sınır dışı tehdidi

Adalet olmadan yatırım gelmez

Bu krizde bu şov neyin nesi?

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Mülakatta skandallar bitmiyor
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Devlet idaresinde Avrupa’dan almamız gerekenler
Ahmet BATTAL

Adalet idamla mı gelecek-2
Genel

Suriye’de genel af ilan edildi
Osman ZENGİN

İlk ve son halifelerin tevafuklu vefat günleri
Risale-i Nur'dan

Tevhidin ispatına muhtasar bir işaret
M. Latif SALİHOĞLU

Zirvede duruş, yahut dönüş
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ali FERŞADOĞLU

İstifa için ıstıfa etmeliyim!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.