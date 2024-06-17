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17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ahlaksızlık

17 Haziran 2024, Pazartesi 14:52
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere Başkanı Halima Begum, İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım gönderip barış çağrısı yaparken İsrail'e silah satışını sürdürmesini, "ahlaki tutarsızlık" olarak nitelendirdi.

Begum, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Oxfam'ın, İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere'ye açılan ilgili bir davaya müdahil olduğunu söyledi.

Yakın zamanda İsrail ve Batı Şeria'da temaslarda bulunan Begum, İngiltere'nin İsrail'e silah satışıyla ilgili duruşuna anlam veremediklerini belirterek, "Satılan malların bütün silah mı silah bileşeni mi olduğunu söylemeniz çok tartışmalı bir konu. Tek tek bileşenler çok sayıda masum insanı öldüren cihazları oluşturuyor. İngiltere'nin bu silah satışlarını durdurması gerekiyor. Hükümet aynı anda hem insani yardım sağlayıp hem bölgede barış özleminden söz edip hem de bomba gönderemez. Bu entelektüel ve ahlaki olarak tutarsızdır." dedi.

İsrail'e silah satışını durdurmaya yönelik yasaların da işlevsiz olduğunu vurgulayan Begum, "Silahların binlerce masum çocuk ve ailesini öldüreceğini bile bile silah satışına neden devam edilir?" diye sordu.

Begum, kendisi Gazze'ye girememesine rağmen tahliye edilen Oxfam çalışanları aracılığıyla bölgedeki insani krize tanıklık ettiğini belirtti.

İngiltere ve ABD'nin geçmişte İsrail'e silah satışını durdurduğunu anımsatan Begum, "(Eski Başbakan) Margaret Thatcher, Lübnan savaşında İsrail'e silah satışını durdurmuştu. (ABD Başkanı) Ronald Reagan da 1982'de misket bombası ihracatını durdurmuştu. Kendisinin 12 Ağustos'ta paramparça olmuş Filistinli çocuk fotoğraflarından etkilendiği ve dönemin İsrail Başbakanı Manachem Begin'e 'Tüm gelecek ilişkilerim bunun devam etmesine bağlı' dediği söylenir." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yaşananlara destek verdiğimiz sürece insanlığımız elimizden kayıp gidecek." değerlendirmesini yapan Begum, Batı'nın İsrail yanlısı duruşunun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları değerlerini tehlikeye attığına dikkati çekti.

Begum, "Her ülkenin kendisini savunma hakkı vardır ama bunlar uluslararası insancıl hukuku paramparça ederek, sahadaki insan haklarını ihlal ederek olmaz." dedi.

İngiltere'ye göre, İngiltere'nin İsrail'e satılan silahlar, bu ülkenin ithal ettiği silahların yüzde birinden azını oluşturuyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan hukuki değerlendirmelerle silah satışını gözden geçiriyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana iki kere gözden geçirme yapan bakanlık, silah ve askeri malzeme satışını durdurmama kararı almıştı.

AA

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