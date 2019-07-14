Irak'ta gündem milyonların katılacağı protestolar

Iraklılar başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin 14 vilayetinde milyonların katılımıyla gelecek hafta cuma günü hükümet karşıtı gösteriler düzenleyecek.

Iraklılar, ülkedeki hizmet yokluğu, yolsuzluk ve işsizliğe tepki göstermek için gelecek hafta cuma günü 14 vilayeti kapsayacak şekilde toplu gösteriler düzenlenmeye hazırlanıyor. Gösterileri düzenlemeden sorumlu koordinatör Halil en-Naci, yaptığı açıklamada, barışçıl ve kitlesel bir şekilde 14 vilayette cuma günü gerçekleştirilecek gösterilerin, halkın talepleri arasında yer alan büyük aksamaların yaşandığı hizmetler, iş fırsatlarının oluşturulması ve yolsuzluk yapanların ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunu ifade etti. Protestolara milyonların katılması bekleniyor Naci, halkın söz konusu taleplerinin karşılanmaması halinde gösterilerin devam edeceği uyarısında bulunarak, başta Bağdat olmak üzere güney vilayetlerinde düzenlenecek protestolara milyonların katılmasının beklendiğini kaydetti. AA

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