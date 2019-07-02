İran'a çağrı: Duygularınıza yenilmeyin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yapılan garanti anlaşmasının temel hükümlerini yerine getirme, duygularına yenik düşmeme ve soğukkanlılığını koruma çağrısı yaptı.

İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney'le Moskova'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aşması konusunda, "İranlı meslektaşlarımızı soğukkanlı davranmaya, hiçbir halükarda duygularına yenilmemeye ve UAEK ile yapılan garanti anlaşmasının ve buna ait ek protokolün temel hükümlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

'AVRUPALILAR DA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ'

Lavrov, Avrupalı meslektaşlarını da her şeye rağmen sözlerini, yükümlülüklerini yerine getirmeye, Avrupalıları şirketleri ABD yaptırımlarından korumak için geliştirdikleri ödeme mekanizmasını (INSTEX) bilfiil uygulamaya koymaya davet ettiklerini belirtti.

Bunlar sağlanmadan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denilen nükleer anlaşmayı korumaya dönük diyalog kurmanın çok zor olacağına işaret eden Lavrov, bu son derece önemli anlaşmanın yürürlükte kalması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.