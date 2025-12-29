Vicdan belgeseli ağlattı

İsrail'in Malta açıklarında dronla saldırı düzenlediği Vicdan (Conscience) gemisinin hikâyesini anlatan "Bir Vicdan Belgeseli"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Belgeseli izlemeye gelen misafirler gözyaşlarına hâkim olamadı.

İsrail'in Malta açıklarında dronla saldırı düzenlediği Vicdan (Conscience) gemisinin hikâyesini anlatan "Bir Vicdan Belgeseli"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'ndeki programda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, farklı din ve milletlerden olan ve Akdeniz'de birleşip Gazze'ye doğru yola çıkan tüm insanların tarihe geçmiş kahramanlar olduğunu söyledi. Filistin mücadelesinin İsrail'le Filistin ya da Müslümanlar arasında olmadığını belirten Davutoğlu, bu mücadelenin İsrail ve insanlık arasında olduğunu dile getirdi.

Gazze direnişi bir ışık oldu

Salondaki misafirlerin Gazze görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadığına dikkat çeken HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, "Şurada birkaç dakikalığına iki boyutlu haliyle bile görmeye tahammül edemediğimiz görüntüler maalesef çok uzun bir süredir Filistin'de her gün fiilen yaşanıyor. Zulüm son iki yıldır yaşanmıyor orada, 1917'de İngiliz işgali ile başlayan bir zulüm her yıl biraz daha artarak bugüne kadar geldi. 7 Ekim Aksa Tufanı ve Gazze direnişi bir ışık, bir okul, bir ders oldu. Halimize ışık tuttu. Ne kadar garip ve zayıf durumda, nasıl parçalamış durumda olduğumuzu gördük. Yeni bir sistem yeni bir dünya düzeninin vaktinin geldiğini anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Soykırımın hesabını dünya önünde verecek

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür ise sivil vicdanının İsrail'in işgal ettiği sınırlara gitmeye ne zaman çalışsa İsrail'in kırmızı alarm verdiğini söyledi. Önümüzdeki sezonda dünyanın yine dört bir yanından yüzlerce geminin hareket edeceği bir kampanya başlattıklarını söyleyen Songür, "İnanıyoruz ki bu hareket eden gemilerle abluka kırılacak, Gazze'ye insanî yardımdan ulaştırılacak ve İsrail yaptığı bu soykırımın hesabını dünya vicdanının önünde vermek zorunda kalacak" dedi.