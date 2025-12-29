"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Vicdan belgeseli ağlattı

29 Aralık 2025, Pazartesi 02:40
İsrail'in Malta açıklarında dronla saldırı düzenlediği Vicdan (Conscience) gemisinin hikâyesini anlatan "Bir Vicdan Belgeseli"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Belgeseli izlemeye gelen misafirler gözyaşlarına hâkim olamadı.

İsrail'in Malta açıklarında dronla saldırı düzenlediği Vicdan (Conscience) gemisinin hikâyesini anlatan "Bir Vicdan Belgeseli"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'ndeki programda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, farklı din ve milletlerden olan ve Akdeniz'de birleşip Gazze'ye doğru yola çıkan tüm insanların tarihe geçmiş kahramanlar olduğunu söyledi. Filistin mücadelesinin İsrail'le Filistin ya da Müslümanlar arasında olmadığını belirten Davutoğlu, bu mücadelenin İsrail ve insanlık arasında olduğunu dile getirdi.

Gazze direnişi bir ışık oldu

Salondaki misafirlerin Gazze görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadığına dikkat çeken HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, "Şurada birkaç dakikalığına iki boyutlu haliyle bile görmeye tahammül edemediğimiz görüntüler maalesef çok uzun bir süredir Filistin'de her gün fiilen yaşanıyor. Zulüm son iki yıldır yaşanmıyor orada, 1917'de İngiliz işgali ile başlayan bir zulüm her yıl biraz daha artarak bugüne kadar geldi. 7 Ekim Aksa Tufanı ve Gazze direnişi bir ışık, bir okul, bir ders oldu. Halimize ışık tuttu. Ne kadar garip ve zayıf durumda, nasıl parçalamış durumda olduğumuzu gördük. Yeni bir sistem yeni bir dünya düzeninin vaktinin geldiğini anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Soykırımın hesabını dünya önünde verecek

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür ise sivil vicdanının İsrail'in işgal ettiği sınırlara gitmeye ne zaman çalışsa İsrail'in kırmızı alarm verdiğini söyledi. Önümüzdeki sezonda dünyanın yine dört bir yanından yüzlerce geminin hareket edeceği bir kampanya başlattıklarını söyleyen Songür, "İnanıyoruz ki bu hareket eden gemilerle abluka kırılacak, Gazze'ye insanî yardımdan ulaştırılacak ve İsrail yaptığı bu soykırımın hesabını dünya vicdanının önünde vermek zorunda kalacak" dedi.

AA

Okunma Sayısı: 390
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    SDG entegrasyon istemiyor

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Rus gazete duyurdu: Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak

    Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

    Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı

    'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

    Gazze çok zor durumda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.