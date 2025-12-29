"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

“Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor

29 Aralık 2025, Pazartesi
Geleneksel “Her ilden bir ses Risale-i Nur okuyor” programı, 2–3–4 Ocak tarihlerinde Mersin Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde yapılacak.

Mersin Yeni Asya Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan geleneksel “Her ilden bir ses Risale-i Nur okuyor” programı, 2–3–4 Ocak tarihlerinde Mersin Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ile bazı Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla icra edilecek program için Mersin Yeni Asya gönüllüleri şimdiden hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bu gayeyle kurulan komisyon, sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmeleri yaparken; yeni fikir ve görüşler ele alınarak programın daha verimli geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Program hassasiyetle hazırlandı

Programa katılacak misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Üç gün sürecek olan manevî Risale-i Nur okuma ziyafetinin yanı sıra, misafirlere maddî ikramların da sunulacağı programın tüm detayları büyük bir hassasiyetle planlandı.

Teşvik eden sözler geleneğe dönüştü

Programın geçmişine dair değerlendirmelerde bulunan Mersin Yeni Asya Temsilcisi Cuma Bahçeci, bu faaliyetin ilk kez İstanbul’dan Mersin’e taşınan Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yalçın’ın teklifiyle hayata geçirildiğini hatırlattı. O programda Elbistan’dan katılan Nurullah Köker’in ve diğer iştirak edenlerin, “Çok istifade ettik, inşallah bunu devam ettirirsiniz” şeklindeki teşvik edici ifadelerinin, Mersinliler için önemli bir şevk kaynağı olduğu belirtildi. Bu teşviklerin ardından programın gelenekselleştirilmesine karar verildiğini ifade eden Bahçeci, alınan bu hayırlı kararın neticesinde bu yıl üçüncüsünün yapılacağını, inşallah önümüzdeki yıllarda devamının da gerçekleştirileceğini dile getirdi. 

Mersin’den tüm illere davet

Mersin’in sıcak ikliminde, sımsıcak kardeşlik ortamında yapılacak bu muhabbet buluşmasına bütün illerden kardeşleri davet eden Cuma Bahçeci, programın hem manevî, hem de kardeşlik bağlarını güçlendiren bir buluşma olmasını temenni ediyor.

Mersin - Yeni Asya

