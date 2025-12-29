"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

SDG entegrasyon istemiyor

29 Aralık 2025, Pazartesi
Milliyet yazarı Özay Şendir, “Uydurulmuş ‘Rojava Özerk Yönetimi’; 2026 yılı bütçesini 1 milyar 577 milyon ABD doları olarak belirlendiğini açıkladı. Bu tablo bize Suriye’deki entegrasyonun uzlaşı değil silah zoruyla sağlanacağını gösteriyor” diye yazdı.

Şendir, “Bütçe değil savaş ilanı...” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:  “Mesele sadece ayrı bir bütçe yapılması değil. Bütçenin gelir kalemlerinde, petrol gelirleri yüzde 75, gümrük gelirleri yüzde 10, vergi gelirleri yüzde 3 olarak sıralanmış. Ayrı ve merkezî yönetim denetiminde olmayan gümrük kapısı demek, entegrasyon yok demektir. Devletler vergiyi egemenlik haklarının parçası olarak toplarlar, bu bütçe Şam ile ortak egemenlik hedeflemiyor. Bütçenin petrol gelirleri kısmı da Suriye’nin yer altı kaynaklarına çökmenin ilanı anlamına geliyor. Bir de bütçede yer almayan gelirler var, mesela SDG’yi oluşturan terör örgütü mensupları ve Arap aşiretlerinin elemanlarına her ay ödenen paralar ABD’nin 2026 Savunma Bakanlığı bütçesinden gelecek.”

Haber Merkezi

