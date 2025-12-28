Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

Konya’da iş insanlarıyla bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ”Konya, konkordato ilan eden, iflasın eşiğine gelen ve üretimi durduran fabrikaların, şirketlerin şehri haline gelmiş.

Her okuduğumuzda içimiz daralıyor, vicdanımız sızlıyor. Oysa her bir fabrika, her bir tesis ülkemiz için bir kaledir. Orda çalışan her insan, ülke için alınteri döken bir neferdir” dedi. Arıkan, Elbette hiçbir kalkınma tek boyutlu olamaz. Ekonomik büyüme ahlâkî temelden koparsa kalıcı bir refah üretemez. Bir milletin dirlik ve düzeninin, refah ve istikrarının, güç ve kudretinin en önemli dayanağın ahlâkî ve manevî yapısının sağlamlığıdır. ‘Maddî kalkınma ile manevî kalkınma birbirinden ayrı düşünülemez. Ailelerimizi dağılmaktan, gençlerimizi uyuşturucudan, her türlü kumardan, her türlü çetenin tasallutundan kurtarmak, şiddetin önüne geçmek, toplumsal dayanışmayı yeniden tesis etmek, ancak manevî kalkınma hamleleriyle mümkündür” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

