"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İran: ABD diplomatik süreci sabote ediyor

22 Nisan 2026, Çarşamba 11:45
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD’nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekayi, Tahran’ın bir sonraki müzakere turuna katılmak gibi bir planının olmadığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise “sürece dair iyimser olmadığını ancak kapıyı tamamen kapatmadığını” belirtirken, heyetin bu tura katılımı henüz resmî olarak doğrulanmadı. İki bakan görüşmede, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi

Trump’tan “anlaşma imzalanacak” iddiası

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen müzakereler kapsamında, ABD hükümetine ait en az altı askerî uçağın Pakistan’ın başşehri İslamabad yakınlarındaki Nur Khan Hava Üssü’ne iniş yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılacak anlaşmanın Pakistan’da imzalanacağını ileri sürdü. Trump, New York Post’a verdiği röportajda heyetin yolda olduğunu teyit etti ve müzakerelerin merkezinde İran’ın nükleer silâh sahibi olmaktan tamamen vazgeçmesi gerektiği yönündeki şartın bulunduğunu ifade ederek, ABD yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.

Ankara-aa

Trump savaş rantı peşinde

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin hazırladığı çarpıcı bir analiz, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası krizlerdeki kritik açıklamalarından hemen önce piyasalarda şüpheli ve devasa işlemler yapıldığını ortaya koydu. BBC’nin araştırmasına göre, Başkan Trump’ın piyasaları derinden etkileyen açıklamalarından dakikalar veya saatler önce bazı gizemli yatırımcılar milyonlarca dolarlık nokta atışı işlemler gerçekleştiriyor. Uzmanlar, bu durumu açıkça bir suç olan “yasadışı gizli bilgilere dayalı ticaret” olarak tanımlıyor. İddiaların odağındaki Donald Trump Jr. ve Beyaz Saray yönetimi ise BBC’nin yorum taleplerine cevap vermeyerek sessizliğe büründü.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti
    Genel

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor
    Genel

    TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı
    Genel

    BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL
    Genel

    İnsanlık saldırı altında
    Genel

    AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var
    Genel

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.