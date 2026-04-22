İran: ABD diplomatik süreci sabote ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD’nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekayi, Tahran’ın bir sonraki müzakere turuna katılmak gibi bir planının olmadığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise “sürece dair iyimser olmadığını ancak kapıyı tamamen kapatmadığını” belirtirken, heyetin bu tura katılımı henüz resmî olarak doğrulanmadı. İki bakan görüşmede, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Trump’tan “anlaşma imzalanacak” iddiası

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen müzakereler kapsamında, ABD hükümetine ait en az altı askerî uçağın Pakistan’ın başşehri İslamabad yakınlarındaki Nur Khan Hava Üssü’ne iniş yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılacak anlaşmanın Pakistan’da imzalanacağını ileri sürdü. Trump, New York Post’a verdiği röportajda heyetin yolda olduğunu teyit etti ve müzakerelerin merkezinde İran’ın nükleer silâh sahibi olmaktan tamamen vazgeçmesi gerektiği yönündeki şartın bulunduğunu ifade ederek, ABD yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.

Trump savaş rantı peşinde

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin hazırladığı çarpıcı bir analiz, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası krizlerdeki kritik açıklamalarından hemen önce piyasalarda şüpheli ve devasa işlemler yapıldığını ortaya koydu. BBC’nin araştırmasına göre, Başkan Trump’ın piyasaları derinden etkileyen açıklamalarından dakikalar veya saatler önce bazı gizemli yatırımcılar milyonlarca dolarlık nokta atışı işlemler gerçekleştiriyor. Uzmanlar, bu durumu açıkça bir suç olan “yasadışı gizli bilgilere dayalı ticaret” olarak tanımlıyor. İddiaların odağındaki Donald Trump Jr. ve Beyaz Saray yönetimi ise BBC’nin yorum taleplerine cevap vermeyerek sessizliğe büründü.

