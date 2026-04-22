Uluslararası Af Örgütü, “İnsanlık saldırı altında” diyerek yayınladığı raporda, hukuksuzluğa sessiz kalan devletlerin küresel vicdanı yaraladığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü’nün “Dünya İnsan Haklarının Durumu Raporu”nda yer alan bulgular, Callamard, İngiltere Direktörü Kerry Moscogiuri ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef tarafından Londra’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, bazı ülkelerin çeşitli kazanımlar elde etmek için insan hakları ve çok taraflı sistemin temellerini sarstığını söyledi. Konuşmasına “İnsanlık saldırı altında” sözleriyle başlayan Callamard, çifte standart ve uluslararası hukuka uymada seçici davranmanın dünyayı bu noktaya getirdiğini kaydetti.

Dünya hukuksuzluğa sessiz

Af Örgütü’nün dünyayı bu konuda uyardığını belirten Callamard, bu yılki raporun artık uyarı yapmadığını, geçmişte tahmin edilenlerin gerçekleşmesini bildirdiğini söyledi. Callamard, saldırgan ülkelerin insan hakları ve çok taraflı sistemin temellerini sarstığına işaret ederek, “Kontrolü ele geçirmek, kar sağlamak ve kendilerine dokunulmazlık sağlamak için yükümlülüklerini seri şekilde ihlâl ediyorlar.” dedi. Dünyadaki pek çok ülkenin de saldırgan ülkelerle karşı karşıya gelmek yerine sessiz kaldığını ifade eden Callamard, bazısının da bu ülkeleri desteklediğini belirtti.

Siyasî korkaklık dönemi

Callamard, saldırgan ülkelerin mevcut kurallara dayalı düzeni kendi politik ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmediği için değiştirmek istediğini aktararak, “Dünyamızda siyasî korkaklık ve saldırgan davranışlar, sistemin baskın işleyiş biçimi haline geldi. Raporumuz, çok taraflı küresel sistemin uğruna savaşmaya değer bir sistem olduğunu ortaya koyuyor.” değerlendirmesini yaptı.

Hukuk, ihlâlle savunulmaz

Moscogiuri de konuşmasında, “Hukukun üstünlüğünü, onu ihlâl ederek savunamazsınız.” diyerek İsrail’e silâh satışları ve İran’a karşı kullanılmak üzere İngiliz üslerini ABD’ye açma kararının ahlâkî bir liderlik değil işbirlikçilik olduğunun altını çizdi.