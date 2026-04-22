Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor

Uluslararası Af Örgütü, 144 ülkeyi değerlendiği “Dünyada İnsan Haklarının Durumu”na ilişkin 2025/2026 raporunu yayınladı.

Raporun Türkiye bölümünde, yargının siyasallaşmasından protestolara müdahaleye kadar pek çok alandaki hak ihlâlleri ele alındı. Raporda; yargının siyasallaştığı, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmadığı, Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Tayfun Kahraman gibi isimlerin tutukluluklarının sürdüğü vurgulandı. Raporda ayrıca kadın cinayetleri, mültecilere yönelik hak ihlalleri, cezasızlık kültürü, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile iklim politikalarındaki yetersizlik de eleştirildi. Haber Merkezi

