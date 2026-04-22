Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan manşet haberiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Yeni Şafak’ın ‘Şimşek’in programı çöktü’ başlığının adresi gazetenin okurlarından çok Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi görünüyor. Gazetenin temsil ettiği sermaye grupları adeta Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorlu dış şartların ortasında Erdoğan’a, ‘Şimşek’i görevden al’ dilekçesi veriyor” yorumunu yaptı.

Yetkin, “Erdoğan’ı eleştirmeyi göze alamadıkları için Şimşek’i ‘günah keçisi’ yapıp, sanki problemler sistemik değil şahsa bağlıymış gibi, sanki o giderse ekonomi düzelecekmiş gibi bir popülist söylem kurguluyorlar.” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

