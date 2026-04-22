AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada “Avrupa ve Orta Doğu’daki değişen jeopolitik gerçekler ışığında Türkiye’ye ihtiyacımız var,” dedi.

“Türkiye, AB’nin beşinci en büyük ticaret ortağıdır; ticaret hacmi Mercosur ya da Hindistan ile olandan iki kat daha büyüktür. Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları açısından hayatî önemdedir” diyen Kos, “Ukrayna için yapılacak herhangi bir barış düzenlemesinde Türkiye’ye (NATO’nun ikinci büyük ordusu) ihtiyaç duyulacaktır; zira Karadeniz bölgesinde yeni bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya kalacağız” diye ekledi. Haber Merkezi

