Okullardaki saldırılara ilişkin 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan ve yanıltıcı içerik yayan hesaplara yönelik 661 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bunlardan 68’inin tutuklandığı, 127’si hakkında adlî kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulandığı, 117’sinin serbest bırakılarak ailelerine teslim edildiği, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
