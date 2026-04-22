Dünya hafızları Diyarbakır’da yarışıyor

Diyarbakır’da düzenlenen “Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Yarışması”na 30 ülkeden 42 yarışmacı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca Selahaddin Eyyubi Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışma İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başladı. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca İslam dünyasında Kur’ân-ı Kerîm’in ezberlenmesine ve hafızlık konusuna büyük önem verildiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin de Kur’ân-ı Kerîm’in hayat kitabı, sözlerin en güzeli, rahmet vesilesi ve şifa kaynağı olduğunu kaydetti. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek ise 11’incisini düzenledikleri yarışmaya 105 ülkeden başvuran yarışmacılar arasında ilk olarak online ön elemeler yaptıklarını belirtti. Daha sonra 30 ülkeden 90 ve üzeri puan alan 42 yarışmacıdan 12’sinin güzel okuma kategorisinde, 30’unun da hafızlık dalında olmak üzere 42 kişinin yarışacağını ifade eden İyişenyürek, 26 Nisan’da hem hafızlık hem de güzel okuma kategorisinde final yarışması yapılacağını kaydetti. Yarışmada Kazakistan, Filipinler, Mısır, Suriye ve Türkiye’den 6 kişilik jüri bulunuyor.