TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına yönelik yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelini belirledi. Kurban kesim bedelinde yaşanan artış, TÜİK’in enflasyon hesabına uymadı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ilk yılı olan 2018'de 850 TL olan yurt içi kurban kesim bedelinde, 2026 yılında 21 katlık artış kaydedildi. 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içi için 18 bin TL, yurt dışı için ise 7 bin TL olduğu bildirildi. BirGün'ün haberine göre verilere yönelik konuşan bir diyanet yetkilisi, “Her sene kurban bağışı sayısı artıyor. Ama bu artış yurt dışında gerçekleşiyor. Ülkede kurban kesemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor” dedi. Bu durum TÜİK'in gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 434

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.