BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in soykırım dahil vahşet suçlarına kadar varan insan hakları ihlalleri nedeniyle, bu ülkeyle arasındaki Ortaklık Anlaşması'nı acilen askıya almasını istedi.

BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın İsrail'e 2000'den bu yana Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim sağladığı hatırlatılarak, İsrail'in soykırım dahil vahşet suçlarına kadar varan ve iyi belgelenmiş insan hakları ihlâlleri nedeniyle bu anlaşmanın acilen askıya alınması gerektiği kaydedildi.

AB için ahlâkî sınav

Açıklamada, "AB, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Lüksemburg'da bir araya gelerek bu anlaşmanın tamamen veya kısmen askıya alınmasını ele alacakları toplantıda açık bir ahlâkî sınavla karşı karşıya kalacak. Bu toplantı Avrupa'da hesap verebilirlik konusunda artan kamuoyu talebinin ortasında gerçekleşiyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail'in insan hakları ihlâlleri nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep eden Avrupa Vatandaş Girişimi'nin (ECI) bugüne kadar 1 milyondan fazla imza topladığı anımsatıldı.

AB’nin insan hakları tutarsızlığı

"AB, davranışları birçok uluslararası kuruluş tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak değerlendirilen bir devletle tercihli ticareti sürdürürken insan haklarını savunduğunu inandırıcı bir şekilde iddia edemez." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Gazze'de soykırım riski olduğuna karar veren ve İsrail'in insanî yardım sağlamasını ve Filistinlilere onarılamaz zarar verilmesini önlemesini gerektiren bağlayıcı emirler veren geçici tedbir kararları hatırlatıldı.