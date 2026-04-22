Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti

Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde artan gençlik şiddeti ve okul baskınlarının ardından televizyon dizilerinin hedef gösterilmesini eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Yazısında asıl sorumlunun RTÜK ve onun uyguladığı yayın politikaları olduğunu vurguladı. Şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşmasının başlıca sebebinin yapımcılar değil, RTÜK’ün oluşturduğu yayın düzeni olduğunu yazan Altaylı, “Bu sektörün eskilerinden, yıllarca televizyonlarda yöneticilik yapmış, televizyon kanalları kurmuş biri olarak şunu söylemeliyim ki, bugün televizyonlar şiddet dolu dizilerin işgali altındaysa, bunun bir numaralı sorumlusu Radyo Televizyon Üst Kurulu ve onun kafa yapısıdır.” ifadesini kullandı. Altaylı, “RTÜK böyle bir yaklaşım sergilemeseydi, yapımcıların bu tür şiddet içeriklerine yönelmesi mümkün olmazdı” değerlendirmesinde bulundu.

