"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

22 Nisan 2026, Çarşamba 11:24
Gençlerin şehirle bağının zayıflamasının, akran ilişkileri ve dijital mecralar üzerinden doldurulmaya çalışıldığını belirten Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Zafer Şahin, “Gençlerde yalnızlık ve aidiyetsizlik duyguları yaygınlaşmakta. Asıl tehlike burada başlamakta” dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ve kamusal alanların güçlendirilmesi ve şehirle kurulan ilişkinin yeniden inşa edilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi. 

Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar daraldı

AKK Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yaşananların bireysel olarak değil, toplumsal olarak incelenmesi gereken vakalar olduğunun altını çizen Şahin, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların giderek daraldığı bir dönemde yaşandığını, kamusal mekanların ve demokratik katılım kanallarının zayıflamasının, aidiyet duygusunu aşındırdığını, şehir yaşamının, gençler için giderek bir deneyim ve etkileşim alanı olmaktan uzaklaştığını belirtti.

Boşluk dijital mecrada doldurulmaya çalışılıyor

Popüler kültürün ortak bir dil üretme işlevinin zayıflamasıyla oluşan boşluğun, akran ilişkileri ve dijital mecralar üzerinden doldurulmaya çalışıldığını belirten Şahin, “Bu yapılar gençler üzerinde yoğun ancak kırılgan bir etki alanı oluşturmakta; küresel gelişmeler, savaşlar ve belirsizlikler de gençlerin gelecekle kurduğu bağı bu şekilde zedelemektedir. Bunun sonucunda yalnızlık ve aidiyetsizlik duyguları yaygınlaşmakta, bazı durumlarda şiddet bir ifade biçimine dönüşebilmektedir.” dedi.

Gençler yalnız ve bağsız

Gençlerin teknolojinin de etkisiyle kapalı bir döngünün içine sürüklendiğine dikkat çeken Şahin, “Sürekli uyarılan ama derinleşemeyen bir dikkat, sürekli yükselen ama anlam üretemeyen bir duygu hali ortaya çıkmaktadır. Bir tür ‘Dopamin Döngüsü’. Bu döngünün sonucu olarak gençler arasında mental sorunlar artık istisna olmaktan çıkmakta, giderek yaygın bir gerçekliğe dönüşmektedir. Bunun sonucu olarak da gençler artık sadece yalnız değil, aynı zamanda bağsız, aidiyetsiz ve hedefsiz hale gelmektedir” şeklinde konuştu. Asıl tehlikenin tam burada başladığını belirten Şahin, “Bu sebeple doğru yerden bakmadığımız sürece yalnızca sonuçları konuşur, asıl sebepleri gözden kaçırırız. Sorunun kökenine inmeden yapılan her değerlendirme eksik kalır. Bu yüzden meseleyi sadece görünen yönüyle değil, onu doğuran sebepleriyle birlikte ele almak zorundayız” dedi.

Ankara-anka

Okunma Sayısı: 380
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti
    Genel

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor
    Genel

    TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı
    Genel

    BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL
    Genel

    İnsanlık saldırı altında
    Genel

    AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var
    Genel

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.