Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

Gençlerin şehirle bağının zayıflamasının, akran ilişkileri ve dijital mecralar üzerinden doldurulmaya çalışıldığını belirten Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Zafer Şahin, “Gençlerde yalnızlık ve aidiyetsizlik duyguları yaygınlaşmakta. Asıl tehlike burada başlamakta” dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ve kamusal alanların güçlendirilmesi ve şehirle kurulan ilişkinin yeniden inşa edilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar daraldı

AKK Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yaşananların bireysel olarak değil, toplumsal olarak incelenmesi gereken vakalar olduğunun altını çizen Şahin, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların giderek daraldığı bir dönemde yaşandığını, kamusal mekanların ve demokratik katılım kanallarının zayıflamasının, aidiyet duygusunu aşındırdığını, şehir yaşamının, gençler için giderek bir deneyim ve etkileşim alanı olmaktan uzaklaştığını belirtti.

Boşluk dijital mecrada doldurulmaya çalışılıyor

Popüler kültürün ortak bir dil üretme işlevinin zayıflamasıyla oluşan boşluğun, akran ilişkileri ve dijital mecralar üzerinden doldurulmaya çalışıldığını belirten Şahin, “Bu yapılar gençler üzerinde yoğun ancak kırılgan bir etki alanı oluşturmakta; küresel gelişmeler, savaşlar ve belirsizlikler de gençlerin gelecekle kurduğu bağı bu şekilde zedelemektedir. Bunun sonucunda yalnızlık ve aidiyetsizlik duyguları yaygınlaşmakta, bazı durumlarda şiddet bir ifade biçimine dönüşebilmektedir.” dedi.

Gençler yalnız ve bağsız

Gençlerin teknolojinin de etkisiyle kapalı bir döngünün içine sürüklendiğine dikkat çeken Şahin, “Sürekli uyarılan ama derinleşemeyen bir dikkat, sürekli yükselen ama anlam üretemeyen bir duygu hali ortaya çıkmaktadır. Bir tür ‘Dopamin Döngüsü’. Bu döngünün sonucu olarak gençler arasında mental sorunlar artık istisna olmaktan çıkmakta, giderek yaygın bir gerçekliğe dönüşmektedir. Bunun sonucu olarak da gençler artık sadece yalnız değil, aynı zamanda bağsız, aidiyetsiz ve hedefsiz hale gelmektedir” şeklinde konuştu. Asıl tehlikenin tam burada başladığını belirten Şahin, “Bu sebeple doğru yerden bakmadığımız sürece yalnızca sonuçları konuşur, asıl sebepleri gözden kaçırırız. Sorunun kökenine inmeden yapılan her değerlendirme eksik kalır. Bu yüzden meseleyi sadece görünen yönüyle değil, onu doğuran sebepleriyle birlikte ele almak zorundayız” dedi.

