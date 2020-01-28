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28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

İran'da bir deprem daha

28 Ocak 2020, Salı 19:53
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'daki depremde 33 kişi yaralandı

Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi.

Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı.

AA

Etiketler: iran, deprem
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