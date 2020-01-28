İran'da bir deprem daha

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'daki depremde 33 kişi yaralandı Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.