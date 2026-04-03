ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun "İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadığını" savunarak, sıradaki hedeflerinin "köprüler ve elektrik santralleri" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.

Başkan Trump, "Dünyanın açık ara en büyük ve en güçlü ordusu olan ordumuz, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile." ifadesini kullandı.

Sıradaki hedeflerinin "köprüler ve ardından elektrik santralleri" olduğunu aktaran Trump, "Yeni rejim liderliği neyin yapılması ve hızlı yapılması gerektiğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.