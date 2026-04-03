"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

"İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı"

03 Nisan 2026, Cuma 09:08
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun "İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadığını" savunarak, sıradaki hedeflerinin "köprüler ve elektrik santralleri" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.

Başkan Trump, "Dünyanın açık ara en büyük ve en güçlü ordusu olan ordumuz, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile." ifadesini kullandı.

Sıradaki hedeflerinin "köprüler ve ardından elektrik santralleri" olduğunu aktaran Trump, "Yeni rejim liderliği neyin yapılması ve hızlı yapılması gerektiğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 592
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir.

  • Hüseyin İlhan

    3.04.2026 12:12:38

    ABD ülke başındaki cani,terörist ve terörist destekçisinin derdi ne insan hakları ne nükleer silahların kontrolsizce yapılmasıdır. ABD başındaki cani,katil ve terörist siyonist uşağının gayesi ne yazık ki sözde islam ülke idarecisi olan madalyalı ve madalyasız uşak ve kölelerinin destekelri ile alem-i islamı parçalamak için her trülü fitne ve fesadlığı,barbarlığı yapıyor.

