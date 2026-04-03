Babacan Erdoğan’a sordu: Trump'a neden cevap verilmiyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu.

Dış politika eleştirilerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “Ne dediysek onu yaptı” ve “Ortadoğu’da köklü bir değişim olacağı” şeklindeki ifadeleri üzerinden başlayan Babacan, bu durumun Türkiye’nin bağımsız dış politikası açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Sessizlik kabul edilemez

Trump’ın Avrupa’dan sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesine dikkat çeken Babacan, iktidara şu soruları yöneltti: “Elin adamı bunu diyor. ‘Ne dersem onu yapıyor’ diyor. Biz de buradan soruyoruz: Sayın Erdoğan, Trump size ne dedi? Onun dediğini gerçekten şu anda yapıyor musunuz? Bunu açıklamak durumundasınız. Buradaki ciddi sessizlik kabul edilebilir gibi değil.”

Trump’ın ipiyle kuyuya inmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarılarda bulunan Babacan, sözlerini “Sakın ha Trump’ın ipiyle kuyuya inmeyin. Türkiye, başkalarının senaryosunda kendisine verilen rolü oynayan aktör olamaz” diyerek sürdürdü. Babacan, Trump’ın açıklamalarının Türkiye için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, “Trump’ın ‘Ortadoğu’da köklü bir değişim olacak’ sözü aslında Türkiye için de bir sınav. Türkiye, bu süreçte bağımsız bir aktör mü, yoksa başkalarının senaryosunda rol mü oynuyor? Halkın bilme hakkı var. Bunu açıklamak zorundasınız” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA