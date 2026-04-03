"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Babacan Erdoğan’a sordu: Trump'a neden cevap verilmiyor?

03 Nisan 2026, Cuma 09:17
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu.

Dış politika eleştirilerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “Ne dediysek onu yaptı” ve “Ortadoğu’da köklü bir değişim olacağı” şeklindeki ifadeleri üzerinden başlayan Babacan, bu durumun Türkiye’nin bağımsız dış politikası açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Sessizlik kabul edilemez

Trump’ın Avrupa’dan sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesine dikkat çeken Babacan, iktidara şu soruları yöneltti: “Elin adamı bunu diyor. ‘Ne dersem onu yapıyor’ diyor. Biz de buradan soruyoruz: Sayın Erdoğan, Trump size ne dedi? Onun dediğini gerçekten şu anda yapıyor musunuz? Bunu açıklamak durumundasınız. Buradaki ciddi sessizlik kabul edilebilir gibi değil.” 

Trump’ın ipiyle kuyuya inmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarılarda bulunan Babacan, sözlerini “Sakın ha Trump’ın ipiyle kuyuya inmeyin. Türkiye, başkalarının senaryosunda kendisine verilen rolü oynayan aktör olamaz” diyerek sürdürdü. Babacan, Trump’ın açıklamalarının Türkiye için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, “Trump’ın ‘Ortadoğu’da köklü bir değişim olacak’ sözü aslında Türkiye için de bir sınav. Türkiye, bu süreçte bağımsız bir aktör mü, yoksa başkalarının senaryosunda rol mü oynuyor? Halkın bilme hakkı var. Bunu açıklamak zorundasınız” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

  • S.topuz

    3.04.2026 10:21:11

    "BM'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizen Costa, "Birçok uluslararası aktör bu düzeni sorgulamaktadır. Ancak yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok." dedi. Costa, bu nedenle uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve BM'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi." HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK, SULH ve BARIŞ, REFAH ve HUZUR isteyenler acele bir ve beraber olup, bu sivil ve masumların Katliamlarını, tahribat ve yıkımları durdurmak zorunda! Aksini hayal bile etmeye hicab ediyorum. İnsanlığımızdan utanıyorum! Vesselâm!? ZULME RIZA ZULÜM'dür, KÜFRE rıza KÜFÜR olduğu gibi! Uyan eeey İNSANLIK, UYAAAN! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER için yaşasın CEHENNEM! 😪🇹🇷🙌🌹🤲🌹♥️🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋😪🇹🇷😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

