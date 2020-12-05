İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 50 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 321 kişinin daha öldüğünü ve 12 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 28 bin 986'ya çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 818'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 719 bin 708 olduğunu ifade etti.
AA