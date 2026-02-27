Türkiye, İsrail ile ticareti kesmemiş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ile ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu ve belge paylaştı.

Emir, “Gazzeli kardeşlerimiz yıkıntılar altında oruç tutarken 2025’te İsrail’e 45,7 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç edilmiş. Kürsüde Filistin’e dua, arka kapıda İsrail ile milyon dolarlık ticaret...” diyerek iktidarı eleştirdi. Emir, şu ifadeleri kullandı: “‘2 Mayıs 2024’te kestik’ denilen ticaret aslında hiç bitmemiş. TÜİK listesinde ‘Gizli Ülke’ denilen ama İsrail’in resmi kayıtlarıyla ortaya çıkan gerçekler şöyle: 2025 İsrail’e Toplam İhracat: 924,1 Milyon. Sadece Ocak 2026’da yapılan ihracat: 82,1 Milyon. Kürsüde Filistin’e dua, arka kapıda İsrail ile milyon dolarlık ticaret... Bu çelişkiye de bir sözünüz olacak mı?” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 338

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.