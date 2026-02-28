"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

28 Şubat 2026, Cumartesi 02:12
2021’de Müslüman olan ve bu yıl Ramazan ayı öncesinde Hafız olan Finlandiyalı bir genç, duygularını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Müslüman olduktan sonra Haldun As-Sanaa ismini alan Finlandiyalı genç, daha önce Kur’ân’ı Kerîm-i ezberleyebileceğine hiç inanmadığını söyledi. Haldun As-Sanaa, paylaşımında, "Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olduğumda biri bana gelip, bundan beş yıl sonra Kur’ân’ın tamamını ezberlemiş ve teravih kıldırıyor olacaksın dediğinde büyük ihtimalle buna inanmazdım" dedi. Bunun kendisi için hayallerin ötesinde olduğunu söyleyen As-Sanaa, "Evet, hayaller gerçekleşir derler ama şunu bilin ki bu Allah’tandır. Bütün başarım sadece Allah sayesindedir" dedi.

"Kur'ân'ı hayatınızın merkezine koyun"

İnsanlara mesajının Kur’ân-ı Kerim’e büyük önem vermeleri olacağını söyleyen Finlandiyalı genç, "Eğer onu hayatınızın merkezine koyarsanız, Allah’ın vereceği nimetlere, hayal bile edemeyeceğiniz bereketlere ulaşacağınız garanti edilmiştir. Ama bu kitaba büyük bir değer vermeniz gerekir. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun" dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    Zeytindalı kapısının kapanması bölge ekonomisini vurur

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor

    29 yıl sonra 28 Şubat

    Çin İran ve İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

    ABD Dışişleri Bakanı gelecek hafta İsrail'e gidecek

    Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Sumud yeniden yola çıkacak

    F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"

    Türkiye adım atsın

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu
    Genel

    Said Özdemir rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı
    Genel

    Mehmed Kırkıncı Hoca dualarla anıldı
    Genel

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor
    Genel

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'
    Genel

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.