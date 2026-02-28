Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

2021’de Müslüman olan ve bu yıl Ramazan ayı öncesinde Hafız olan Finlandiyalı bir genç, duygularını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Müslüman olduktan sonra Haldun As-Sanaa ismini alan Finlandiyalı genç, daha önce Kur’ân’ı Kerîm-i ezberleyebileceğine hiç inanmadığını söyledi. Haldun As-Sanaa, paylaşımında, "Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olduğumda biri bana gelip, bundan beş yıl sonra Kur’ân’ın tamamını ezberlemiş ve teravih kıldırıyor olacaksın dediğinde büyük ihtimalle buna inanmazdım" dedi. Bunun kendisi için hayallerin ötesinde olduğunu söyleyen As-Sanaa, "Evet, hayaller gerçekleşir derler ama şunu bilin ki bu Allah’tandır. Bütün başarım sadece Allah sayesindedir" dedi.

"Kur'ân'ı hayatınızın merkezine koyun"

İnsanlara mesajının Kur’ân-ı Kerim’e büyük önem vermeleri olacağını söyleyen Finlandiyalı genç, "Eğer onu hayatınızın merkezine koyarsanız, Allah’ın vereceği nimetlere, hayal bile edemeyeceğiniz bereketlere ulaşacağınız garanti edilmiştir. Ama bu kitaba büyük bir değer vermeniz gerekir. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun" dedi.

