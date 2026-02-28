"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu

28 Şubat 2026, Cumartesi 10:51
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

Tahran’da yeni patlamalar yaşanırken İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan Tahran’dan aktarılan bilgiye göre, İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.

İran basınına göre İsrail, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah'ı da hedef aldı

İran medyası İsrail'in Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.

İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Azizi, İsrail'e misilleme yapacaklarını söyledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

