İran'dan Trump'a 'savaşa gidiyorsun'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD Başkanı Donald Trump'ı "savaşa doğru gidiyorsun" ifadeleriyle uyardı.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik adımlarının savaşı tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "planları" konusunda Trump'ı uyaran Aşina, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump, İran ile (nükleer anlaşmanın yerine) daha iyi bir anlaşma peşindeydin ancak bunun yerine savaşa doğru gidiyor görünüyorsun."

Bolton'u kastederek Trump'a, "Bıyığı dinlersen olacağı budur." diye seslenen Aşina, savaşa girmesi halinde Trump'ın 2020 seçimlerinde başarısız olma ihtimalini hatırlattı.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, Trump'ın İran'a pazarlık etmek için baskı yaptığına, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte İran'a karşı savaş planı yaptığına inanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de kısa süre önce Trump'ı "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in İran'a karşı planları konusunda uyarmıştı.