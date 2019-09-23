İran'dan yeni füze başlığı

İran ordusu, yeni başlığa sahip Hürremşehir balistik füzesini sergiledi.

Fars ajansının haberine göre, yeni başlıklı balistik füze, İran-Irak savaşının başlamasının 39. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçitte yer aldı. Geçide, Rus S-300 hava savunma sisteminden esinlenerek geliştirilen Bavar 373 füze savunma sistemi ve Hordad 15 füze savunma sistemi de katıldı. İran yönetiminin açıklamasına göre, Hordad 15 sistemi, tamamen yerel üretim olan yeni balistik füze başlıklarını kullanabilecek. Başlığın menzilinin 2 bin km olduğu kaydedildi. Askeri geçitte Kadr, Emad, Seccil, Hürremşehir ve Kiam dahil tamamen yerli üretim olan 18 balistik füze sunuldu. AA

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