İran Havacılık Kurumundan 'tazminat' açıklaması

İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna uçağının tazminatın ödenmesine ilişkin müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zengene, Ukrayna ile tazminatın ödenmesine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı. Tazminat konusunun önceki görüşmelerde çıkmaza girdiğini kaydeden İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, sorunu çözmek adına yapılacak bir sonraki görüşmelerin eylül ayının sonlarında başkent Tahran'da düzenleneceğini belirtti. Zengene, İran'ın uçağın düşürülmesinden kaynaklanan sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirerek "İran tazminatın ödenmesi için müzakereler konusunda tamamen hazırdır." ifadelerini kullandı. Tazminat ödenmesinin teknik ve hukuki alanlardaki incelemeler ve tarafların varacağı anlaşma ile yapılacağını belirten Zengene, "Tazminat uluslararası ilkeler çerçevesinde, ayrım gözetilmeksizin ödenecektir ve bu kazadan zarar gören tüm grupları kapsayacaktır." dedi. AA

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