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16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İran, Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği aşıya onay verdi

16 Eylül 2021, Perşembe 18:27
İran, ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Rıza Şanesaz, ülkede iki yeni yabancı üretim aşının daha onaylandığını açıkladı.

Şanesaz, tek doz olarak kullanıma sunulan ABD üretimi J&J ve Rusya tarafından geliştirilen Sputnik Light aşılarına Gıda ve İlaç Dairesi Hukuk Komisyonu tarafından ülkede kullanım onayı verildiğini belirtti.

İran'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda ortaya çıkan sıkıntılar son haftalarda aşıldı.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Ali Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti. İran, son haftalarda yaklaşık 20 milyon doz aşının ülkeye girişini sağladı.

Sağlık Bakanı Behram Eynullahi de ülkede son 7 günde 7,9 milyon doz aşının uygulandığını söyledi.

AA

Etiketler: İran, Johnson & Johnson, aşı, onay
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