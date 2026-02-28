"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İran: Anlaşmaya yakınız

28 Şubat 2026, Cumartesi 10:48
İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Cenevre’de yürütülen müzakerelerde bazı başlıklarda anlaşmaya yaklaşıldığını, ancak görüş ayrılıklarının devam ettiğini açıkladı.

Görüşmelerde nükleer konular ve yaptırımların ele alındığını, bu turda ciddi ve uzun müzakereler yapıldığını belirtti. Gün boyu süren görüşmelerde genel olarak ilerleme sağlandığını ifade eden Erakçi, tarafların müzakere yoluyla çözüme ulaşma konusunda geçmişe kıyasla daha ciddî bir tutum sergilediğini söyledi. 

Sabote edilmezse anlaşma olur

Al Jazeera’ye açıklama yapan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, “Cenevre görüşmelerinde ABD’nin pozisyonu, sahadaki gerçekliğe daha da yaklaştı. Teknik görüşmeler fiilen başladı ve Amerikan tarafıyla hava olumlu. Savaşı ve gerilimi tırmandırmak isteyenlerin görüşmeleri sabote etmemesi koşuluyla, Washington ile başarılı müzakerelerin olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

