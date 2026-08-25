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26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Emekliler ölsün mü?

25 Ağustos 2026, Salı 23:18
Artan hayat pahalılığı emeklinin sofrasını da pazar çantasını da küçültüyor. Şavşat’ta konuşan emekliler, maaşların temel ihtiyaçlara bile yetmediğini söyledi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde pazara çıkan emekliler, artan fiyatlar karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Emekli aylıklarının kira, gıda ve ulaşım giderlerine yetmediğini belirten vatandaşlar, yüksek fiyatlar sebebiyle pazardan ihtiyaçları kadar değil, bütçelerinin elverdiği ölçüde alışveriş yapabildiklerini dile getirdi. Şavşatlı bir emekli, kendilerine yeterince değer verilmediğini belirterek, “Fiyatlar çok pahalı. Pazar da pahalıdır. Daha doğrusu, geçim sıkıntısı gitgide artıyor” ifadelerini kullandı.

Geçim zor artık, her şey pahalı

İstanbul’da yaşayan ve yaz aylarında Şavşat’a gelen emekli Yaşanur Yaşar ise İstanbul’da emekli olarak yaşamanın giderek zorlaştığını söyledi. Yaşar, şöyle konuştu: “Geçim zor artık, her şey pahalı. Emekliye zam vermiyor; para az. Geçinemiyoruz. Kirada oturuyorum. Annem rahatsız. İstanbul’da kiraya 23 bin 220 lira veriyorum. Aldığım maaş da 24 bin 500 lira. Hayat pahalı, evet. Çocuğum var, okulu bitirdi. Şu anda iş bulamıyor. İki yıllık üniversite bitirdi ama iş bulamıyor. Bilmiyorum artık, bir yere girip çalışması lâzım.” Şavşatlı başka bir emekli ise geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını belirterek, “Hayat çok pahalı, çok. Emekliyiz, yetiştiremiyoruz. Pazara da gidemedik. Yani gidiyoruz da az alıyoruz. Bütçemize göre alıyoruz” dedi.

“EMEKLİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

Şavşatlı emekli Hakim Yalanoz ise köy pazarında dahi fiyatların yüksek olduğunu anlatarak, “Çok pahalı. Hiçbir şeye yanaşılmıyor. Şavşat’ta pahalıysa değiştirmeye de yok. Burası köy pazarı, ucuz olması lazım. Adam getirmiş 70 lira, 100 lira diyor. Benzin bir sürü para olmuş. Yani vatandaşın belini büktü hep. Köylü de rahatsız” diye konuştu. Hakim Yalanoz, emeklilerin aldığı maaşların geçinmeye yetmediğini belirterek, “Emekli yerlerde sürünüyor yani. Vereceği 23 lira, 25 lira, nedir yani bu? Çözüm değil. Gitgide kötüye gidiyor. Kiralar olmuş 25 lira, 30 lira. Emekli ne yapsın? Ne yesin? Onun için hayat pahalı, emekli için” dedi. Bir başka emekli vatandaş ise emekli aylıkları arasındaki farklılıklara dikkati çekerek, “Yukarıdakiler de emeklidir. Onlar kaç lira alıyor, biz kaç lira alıyoruz? O da aile geçindiriyor, biz de. Onlar kaç lira alıyorlar? 300-400, 700 bin lira maaş alıyorlar” diye konuştu.

Artvin - Anka

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