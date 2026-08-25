İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol grup tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Tel Aviv’e gidecek uçağa binmeyi planlayan İsveçli milletvekilleri Jonas Sjöstedt ve Hanna Gedin’in İsrail tarafından engellendiği kaydedildi.

AB’den sert tepki: İhaleyi geri çek Açıklamada, milletvekillerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria’ya seyahat ederek uluslararası yardım kuruluşu Save the Children’ın (Çocukları Kurtarın) yanı sıra İsrail ve Filistinli insan hakları organizasyonları temsilcileriyle görüşmeyi planladığı belirtildi. İsrail’in iki milletvekiline giriş yasağı getirmesinin ardından durumun AP Başkanlığına bildirildiği aktarılan açıklamada, “AB, İsrailli politikacıların Avrupa’da serbestçe seyahat etmesine izin vermeye devam ederken AP üyelerinin girişinin reddedilmesi kararı, AB kurumlarına yönelik bir saldırı teşkil etmektedir” denildi. AA

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