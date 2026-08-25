İşte vatandaşın hissettiği

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi verilerine göre, vatandaşın ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0,64 puan artarak yüzde 45,58’e yükseldi.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları “gıda” ile “yakıt ve enerji” oldu.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 32,13 oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi, bir önceki aya göre 1,49 lira artarak 54,47 liraya çıktı.

BirGün’ün haberine göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 0,78 puan azalarak yüzde 16,85 seviyesinde gerçekleşti.