Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamber onlara dedi ki: Rabbim gökteki ve yerdeki her sözü bilir. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Enbiyâ Suresi: 4 HADİS: Zeytinyağı yiyin ve onunla yağlanın. Şüphesiz onda yetmiş derdin devası vardır... Camiü’s-Sağir, No: 3038, No: 3037

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