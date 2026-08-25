Örgüt yok ceza var

Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme, davanın merkezindeki “suç örgütü” iddiası yönünden Aktaş ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı verirken, belediye başkanlarına diğer suçlamalardan hapis cezaları verdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı - Kararın okunması 2 saat sürdü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında hapis cezalarının yanı sıra memuriyetten yasaklama kararı da verildi. “Suç örgütü lideri” olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıla kadar hapis istenen Aziz İhsan Aktaş ise “örgüt kurma” suçundan beraat etti, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Aktaş’a “rüşvet” suçlamaları yönünden etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ceza verilmezken, avukatlar belediye başkanlarına verilen cezaların “hukukî değil, siyasî” olduğunu savundu. Haber Merkezi

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