Yangına benzinle koşuyor

İsrailli aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimleri arttıracaklarını söyledi.

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İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin toprakları gasbedilerek yasa dışı yerleşimleri genişletmek ve sınırında askerî varlığı arttırmak için harekete geçeceklerini açıkladı. Smotrich, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı video paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey sınırındaki İsrail yerleşimi Ramon’a gittiğini kaydetti.

Batı Şeria’da işgali genişletme planı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın hemen kuzeyinde kalan Ramon’da, güvenlik için üç alanda harekete geçmeleri gerektiğini ileri süren Smotrich, bunların, işgal altındaki Batı Şeria’da daha fazla Filistin toprağı gasbederek yasa dışı yerleşimler kurmak, Batı Şeria’nın çevresinde İsrail askerî varlığını artırmak ve teşviklerle bölgeye genç nüfusu çekmek olduğunu savundu. Smotrich, Cenin’in Afula’ya bir taş atımı uzakta olduğunu kaydederek Batı Şeria’nın kuzeyinde 2005’te boşaltılan ve bu sene tekrar kurulan Kadim gibi yerleşimlerin güvenliği güçlendireceğini iddia etti.

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Saldırılar yüzde 63 arttı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da bu yılın ilk 7 ayında düzenledikleri saldırıların geçen yıla oranla yüzde 63 arttığı belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, aylık bazda yapılan karşılaştırma, 2026’nın ilk 7 ayındaki saldırılarda yaşanan bariz artışı ortaya koydu. Buna göre, İsrailliler, 2025’in ilk 7 ayında 2 bin 524 saldırı gerçekleştirirken bu sayı 2026’da 1589 artışla (yüzde 63’lük artış) 4 bin 113’e yükseldi.

Saldırılarla eş zamanlı olarak başta hayvancılık temelli olanlar olmak üzere kaçak yerleşimlerin kurulması, yerleşimcilerin silahlandırılması ve bazılarının güvenlik oluşumlarına entegre edilmesi, askerî koruma sağlanması ve hesap verebilirliğin azalmasında da artış yaşandı.