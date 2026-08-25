Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasında altı aydır süren savaşın en kritik noktası olmayı sürdürüyor.

Petrol ve gaz taşımacılığı için küresel öneme sahip bölgede, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 68 saldırı ve benzeri olay kaydetti. Bu rakam, ortalama her 2,6 günde bir yeni olay yaşandığını gösteriyor. IMO’nun son durum değerlendirmesine göre, çatışmaların başlangıcından bu yana en az 20 denizci ve liman çalışanı saldırılarda can verdi, 35 kişi yaralandı, bir kişi de kayboldu. DW Türkçe’nin haberine göre, saldırıları ve benzeri olayların yaklaşık yarısı tankerleri hedef alırken, yüzde 20’si konteyner gemilerine, yüzde 15’i ise dökme yük gemilerine yönelik gerçekleşti. Haber Merkezi

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