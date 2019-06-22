İran: Washington barut fıçısını ateşleme hatasını yaparsa, bölgeyi ateşe atar

ABD müttefiklerinin İran'a yönelik saldırganlığın bedelini ağır ödeyeceği uyarısında bulunan İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abdülfazıl Şekerci, ABD'nin tek bir mermi atması halinde bile sert yanıt vereceklerini belirtti.​

Tasnim News ajansına demeç veren Şekerci, "İran'a atılacak tek bir mermi, ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'daki çıkarlarını ateşe atacak" dedi. Bölgedeki durumun bugün itibarıyla İran'ın avantajına olduğunu savunan Şekerci, "Eğer düşman, özellikle de ABD ve bölgedeki müttefikleri, Washington'un çıkarlarının bulunduğu barut fıçısını ateşleme hatasını yaparsa, bölgeyi ateşe atar" diye ekledi.

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