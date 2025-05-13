PKK’lılar işsiz kalacak

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, PKK’nın silahları bırakmasıyla yaklaşık 15 bin civarında PKK’lının işsizler arasına katılacağını söyledi.

Terör örgütü PKK kendini feshetti

Doç. Dr. Vahap Coşkun: Demokratik Türkiye için Kürt meselesine kalıcı çözüm şart Öztürk’ün yazısının ilgili bölümü şöyle: “PKK’nın silahları bırakmasıyla yaklaşık 15 bin civarında PKK’lı da işsizler arasına katılacak. Rehabilitasyondan geçirilmeden bırakılması da beraberinde büyük sorunlara sebep olacak. Geçmişte Pişmanlık Yasası’ndan yararlananların önemli bir bölümü organize suç örgütü kurmuş ya da olanların içinde yer almıştı. Mafyalaşmaya karşı önlem alınmak zorunda. Yani silah bırakmakla iş bitmiyor, yeni sorunlar da geliyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 373

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.