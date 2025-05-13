Yaz meyveleri el yakacak

Türkiye’de çiftçiler, yaklaşan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne buruk girecek. Şubat, Mart ve Nisan aylarında Türkiye genelinde 34 ilde yaşanan don olayları yaklaşık 15 çeşit meyvenin üretimine ağır zarar verdi.
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DW Türkçe’nin konuştuğu üretici ve komisyoncular, Türkiye’de vatandaşların yaz aylarında elmadan eriğe, kirazdan armuta pek çok ürünü bulmakta zorlanacağını ifade ediyor.
Sektör temsilcileri, bu yaz meyve fiyatlarının en az yüzde 50 zamlanacağını, bazı ürünlerdeki fiyat artışının da yüzde 100’ü bulabileceğini dile getiriyor.
Antalya Toptancı Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akça, “Örtü altı seracılıkta, yayla bölgelerinde meyve kalmadı. Maalesef bu yıl meyve yok gibi bir şey. Türkiye’nin bu yaz ucuz meyve yeme şansı kalmadı. Üretici çok zor durumda kaldı” diyor.
Haber Merkezi