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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Terör örgütü PKK kendini feshetti

13 Mayıs 2025, Salı
Terör örgütü PKK, Öcalan’ın silâh bırakma çağrısı üzerine toplanan kongrede örgütün feshi ve silâhların bırakılması kararını aldı.

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Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs’ta düzenlediği 12’nci kongresinin sonuç bildirgesini açıkladı. 232 delegenin katılımıyla gerçekleştiği belirtilen kongrenin yeni bir döneme girişi ifade eden tarihî kararlar aldığı vurgulanan duyuruda, PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırıldığı bildirildi.  

“Demokratik siyaset” vurgusu

PKK’nın misyonunu tamamladığı ifade edilen sonuç bildirgesinde, “PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nın tarihî misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” denildi.

Ankara - Anka

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Kuruluşundan feshine terör örgütü PKK’nın 47 yılı

Terör örgütü PKK, 27 Kasım 1978 tarihinde, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde Abdullah Öcalan liderliğinde kuruldu.

Örgüt aslında 1973’te “Apocular” adıyla başlayan bir hareketin devamı sayılabilir. Marksist-Leninist ideoloji ve etnik ayrılıkçılık temelinde kurulan PKK ilk silahlı eylemlerini ise 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdi. Bu saldırılarda bir asker şehit olurken, 9 asker ve 3 sivil ise yaralandı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkeleri, ABD, NATO gibi birçok kuruluş ve ülke tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK’nın saldırılarında resmî kaynaklara göre 40 binden fazla insan can verdi. Açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre PKK’nın üye sayısına ilişkin rakamlar kesinlik içermiyor.

Haber Merkezi

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Fesih sürecinde takvim netleşiyor

Nefes yazarı Nuray Babacan, “Takvim ve 50 PKK’lı listesi” başlıklı bir yazı yazdı. Yazıda Babacan şunları söyledi: “PKK’nın beklenen fesih açıklaması birkaç haftalık gecikmenin ardından geldi. Güvenlik uzmanlarının sürece ilişkin kritik soruları olsa da istihbarat kaynakları, ‘Bundan sonrasına ilişkin yol haritası belirlendi. Silahların bırakılacağı yerler, PKK’lılara bunun için verilen süre, terk edilecek kırsal alanlar dahil her ayrıntı belirlendi…’ netliğinde konuşuyor. Açıklamalarda ‘PKK’nın fesih açıklamasına kadar olan süreç, aynen planlandığı gibi gidiyor. Feshin ardından gerekli tüm takvimsel faaliyetler belirlendi. Her iki tarafın da onayı alınarak bir prosedüre bağlandı. Örneğin silahlar hangi noktalara bırakılacak? Bunun için ne kadar süre verildi? Hepsi bir plan dahilinde yapılacak. Kandil’in boşaltılması, mağara ve sığınakların kullanılmaz hâle getirilmesi de bunun bir parçası… Kandil’deki 50 kadar PKK yöneticisinin gideceği ülkelerin belirlenmesi gibi ana başlıklar netleşti…’ deniliyor” dedi.

Haber Merkezi

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“Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefi olmadı”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk TV’de katıldığı programda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Türkiye Kürtlerin evidir. Dolayısıyla bu meselenin evimizde tartışılması, konuşulması, evimizde çözüm yollarının tartışılması gerçekten çok önemlidir” diyen Bakırhan, “Bu bölünme korkusuna sebep olan biz değildik. Çünkü Kürt hareketi hiçbir zaman Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefi olmadı. Bu sistemin iktidarların toplumu Kürt karşıtı ya da siyaseti karşıtı bir noktaya getirmek için bilinçli olarak kullandıkları argümanlardı. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün farklılıkların, renklerin eşit yurttaşlar olduğu bir sistem öngörüyor” dedi.

Haber Merkezi

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PKK’lılar işsiz kalacak

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, PKK’nın silahları bırakmasıyla yaklaşık 15 bin civarında PKK’lının işsizler arasına katılacağını söyledi.

Öztürk’ün yazısının ilgili bölümü şöyle: “PKK’nın silahları bırakmasıyla yaklaşık 15 bin civarında PKK’lı da işsizler arasına katılacak. Rehabilitasyondan geçirilmeden bırakılması da beraberinde büyük sorunlara sebep olacak. Geçmişte Pişmanlık Yasası’ndan yararlananların önemli bir bölümü organize suç örgütü kurmuş ya da olanların içinde yer almıştı. Mafyalaşmaya karşı önlem alınmak zorunda. Yani silah bırakmakla iş bitmiyor, yeni sorunlar da geliyor.”

Haber Merkezi

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